Boulevard Ley de prostitución María, prostituta: "Sin los clubs de alterne seguiremos ejerciendo la prostitución, pero mas desprotegidas" Publicado: 19/07/2022 17:16 (UTC+2) Última actualización: 19/07/2022 17:16 (UTC+2) Laida Basurto, reportera de Boulevard Radio Euskadi, nos ha mostrado la realidad de un club de alterne de Euskadi mediante testimonios de prostitutas y un proxeneta, a la vez que ha recogido sus opiniones sobre la nueva ley para abolir la prostitución.

El Congreso de los Diputados aprobó la admisión a trámite de la proposición de ley para abolir la prostitución, que busca perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a dueños de clubes donde se practica el oficio, así como a clientes, con penas de hasta cuatro años de cárcel. En Euskadi, se stima que entre 1.968 y 2.308 mujeres ejercen la prostitución: la mayoría de ellas son de origen extranjero y entre un 9,5% y un 18,5% presentan indicios de poder ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Laida Basurto ha conocido a 17 mujeres, todas extranjeras, de un club de alterne situado en Euskadi. Las mujeres entrevistadas no solo están en contra de la ley, sino que piden que las dejen trabar y que se regularice la profesión. "Mi sueño es que ganemos el derecho de poder seguir ejerciendo libremente, y con clubs o sin ellos, yo lo seguiré haciendo porque no tengo dueño, ni dependo de nadie, ni me obligan", confiesa María, una de las entrevistadas.

Según los testimonios recogidos, ninguna mujer de ese club está forzada a trabajar: "nadie les ha obligado, más que las circunstancias", explica Basurto. Estas personas, añade, vienen a ganarse la vida y ese propósito de ayudar a sus familias "está por encima de todo". Asimismo, las mujeres se muestran muy críticas con la ley de extranjería, puesto que "se les pone muchas pegas, y esas circunstancias son las que, a veces, les arrastran a la prostitución", dice.

Únicamente una mujer decía disfrutar del trabajo; el resto, explica Basurto, expresó claramente que nunca se hubiesen imaginado ser prostitutas, y que, ni disfrutan ni les gusta lo que hacen. "Son mujeres que están ahí por sus familias y cuyo sueño es salir cuanto antes de la prostitución, poner su negocio o estudiar, algo que por necesidades de la vida no han podido hacer" añade.