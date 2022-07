Entrevista Ekain Rico Ekain Rico, PSE: “Patxi López nos aportará autoridad y compromiso con los valores socialistas en el Congreso” Publicado: 21/07/2022 11:43 (UTC+2) Última actualización: 21/07/2022 11:51 (UTC+2) El secretario general del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha aplaudido la labor de Héctor Gómez como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y ha añadido que López será la figura que guiará al PSOE hacia una nueva etapa. Escuchar la página Escuchar la página

Ekain Rico, secretario general del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, se ha mostrado satisfecho con el nombramiento de Patxi López como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados por su autoridad y el compromiso demostrado en la búsqueda de acuerdos a lo largo de su trayectoria. "Una de las aportaciones más claras de Patxi López va a ser ese peso de autoridad. Además, es una persona que ha desarrollado tareas muy importantes dentro del ámbito socialista; ese saber hacer va a ser una de las señas de identidad de esta nueva etapa" agrega.

Ante las críticas del Partido Popular por haber pactado con EH Bildu para aprobar la nueva ley de Memoria Histórica, Rico ha declarado que el lema de los socialistas es que "lo importante es el para qué y no el con quién". Asimismo, ha insinuado que el verdadero motivo del PP por haber votado en contra de la ley es porque no está a favor de la Memoria Histórica y ha añadido que están "fuera de la realidad de este país". "Si hubieran votado que sí, no hubiésemos necesitado cualquier otro socio", concluye.

Al hilo de la imposibilidad de aprobar la ley del 'Solo sí es sí' en el Senado a causa del Partido Popular, el secretario general del PSE ha criticado la gestión de Nuñez Feijóo por no mostrar el compromiso necesario ante leyes tan importantes: "en su momento se levantarán todas las enmiendas que se tengan que levantar, en cuanto exista una mayoría que, sí tenemos un compromiso claro con las mujeres".

Sobre la relación del PSOE con el PNV en España declara que el PNV es un aliado del gobierno para abordar acuerdos importantes y que, ante la falta de alternativa en el arco parlamentario, lo mejor para la ciudadanía vasca es que la relación "siga siendo engrasada con el PNV".

Ante la pregunta de si EH Bildu se ha convertido en socio prioritario en Madrid, Ekain Rico ha dejado claro que, si a la hora de mejorar la vida de la gente coinciden con ciertos partidos, no van a rechazar las negociaciones.