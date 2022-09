Boulevard Reportaje Miedo en la calle ante lo que se avecina Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 05/09/2022 11:53 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2022 12:00 (UTC+2) Hoy es el primer lunes de septiembre, día de la vuelta a la rutina y al trabajo, pero con una situación económica delicada ante la subida de los precios en todos los sectores. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy 5 de septiembre es el día de la vuelta al trabajo para la gran mayoría de la gente y en "Boulevard" nos hemos desplazado por distintos lugares para ver cómo se afronta el día en diferentes gremios.

El miedo y la preocupación por la situación de la economía marcan la actualidad en todos los sitios.

En el bar "Venta de La Estrella" del polígono industrial Oreitasolo de Vitoria-Gasteiz, Juan, su dueño, nos confirmaba la prepocupación que ve en los clientes "la gente anda un poquito con algo de miedo, lo noto en el ambiente. Los precios han subido muchísimo desde enero; los pintxos los tenemos igual porque hay que pensar en ellos, pero precios los hemos tenido subir un poco".

Por otro lado, en el Taller Iruña Diesel del Polígono Berriainz no falta trabajo, Ritxard Etxaniz: "aquí no nos falta trabajo nunca. La subida de precios lo notamos, pero aquí vienen acojonados, nunca sabemos si van a ser 60 o 220 euros. No corren buenos tiempos y este miedo es general".

Y por último nos hemos ido a la UPV ya que también se retoma la actividad en el campus Universitario de Donostia-San Sebastián. Por primera vez han decidido cerrar este verano la Universidad durante 15 días para afrontar las facturas de luz y de gas.

La gerente de la UPV Lore Bilbao confirma la buena idea que ha sido el cierre de la Universidad, "en el 2022 serán el doble los gastos de luz y gas que tendremos y por eso se decidió cerrar la Universidad, se hizo la prueba y es de felicitar la actitud que se tuvo. En su día calculamos que podría ser medio millón de euros".