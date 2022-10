Boulevard Entrevista "La cosecha de 2023 podría ser la primera con la denominación de origen de Viñedos de Álava" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 18/10/2022 10:59 (UTC+2) Última actualización: 18/10/2022 11:08 (UTC+2) Inés Baigorri, la directora Gerente de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, espera que en un año pueda ver la luz tras recibir la autorización del Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Importante notiia para el sector del vino en Álava 5:49 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Radio Euskadi ha adelantado esta mañana que el Gobierno Vasco, a través del Boletín Oficial, ha autorizado la denominación de origen de Viñedos de Álava.

Se trata de una noticia importante para el potente sector del vino en Álava que ve más cerca despegarse de la Denominación Rioja con una etiqueta propia.

Inés Baigorri, directora Gerente de ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa), ha estado hoy en "Boulevard", y mostraba su satisfacción con esta noticia, "es una herramienta más para nuestra comarca, para conseguir generar vinos que se adecuen más a lo que nuestro territorio nos brinda con esta orografía".

Esto no quita para que dentro de la Rioja se pueda seguir trabajando, lo que no está asegurado es si conseguirán vender más ahora, aunque así lo desean, "ojalá, no lo se. Lo que se ha hecho es tener una nueva herramienta para mejorar. Para todos los de la comarca alavesa y que el consumidor pueda identificarla mucho mejor".

Este proyecto podría arrancar en un año, "entiendo que si todo va bien, el año que viene, la cosecha de 2023 podría ser la primera".