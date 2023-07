Boulevard Reportaje "Mikel Landa va bien, este año va a hacer algo" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 03/07/2023 12:52 (UTC+2) Última actualización: 03/07/2023 12:52 (UTC+2) En Radio Euskadi hemos estado en Murgia para hablar de Mikel Landa. Escuchar la página Escuchar la página

El Tour de Francia abandona Euskadi tras unos días inolvidables para ciclistas y afición.

En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos estado en el pueblo natal del corredor alavés Mikel Landa, Murgia. Todos están con el corredor y esperan que este año consiga algo especial: en una taberna del pueblo nos contaban que "de momento Landa va bien" y esperan que "tenga suerte y que le respeten las caídas".

Sobre el ambiente no había ninguna duda "a mí no me extraña nada, sabemos lo que nos gusta el ciclismo, respetamos mucho a los ciclistas y estamos dando una gran imagen".