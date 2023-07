Entrevista Reportaje Gestación Subrogada: "Las mujeres tenemos ese poder y está genial que podamos ayudar" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 21/07/2023 12:04 (UTC+2) Última actualización: 21/07/2023 12:04 (UTC+2) Se calcula que en el Estado español viven más de 10 mil niños y niñas nacidos por gestación subrogada. Julia y Lucía, hijas por gestación subrogada, decían en "Boulevard" que "hay gente que tiene la mente cerrada, aunque se lo expliques no te escuchan". Escuchar la página Escuchar la página

El jueves comenzaba en Bilbao el I Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución y en una de las dos mesas que componían el programa de la primera jornada se dio voz a las familias con hijos e hijas nacidos por gestación por sustitución.

Desde la organización del congreso se calcula que en el Estado español viven más de 10 mil niños y niñas nacidos por gestación subrogada en países en los que sí que está regularizada, siendo España por tanto uno de los que más recurre a ese método de reproducción.

Entre las participantes de esa mesa redonda se encontraban Lucía y Julia López Rodríguez. Nacidas en Estados Unidos en 2004 tienen ya 19 años y son hijas de Manuel y Marcos que fueron la primera pareja española del mismo sexo en recurrir a la gestación subrogada.

Julia y Lucía, hijas por Gestación subrogada, decían en el programa"Boulevard" de Radio Euskadi que es un hecho que tienen normalizado y quieren visibilizarlo, "da un poco de miedo, pero tenemos que dar visibilidad a este tema para que la gente lo conozca. Por tener dos padres no me siento especial, me siento como cualquier niña, lo único que hemos tenido que contar nuestra historia".

En el congreso tuvieron que "responder a preguntas, al debate social que se genera, también hablamos sobre feminismo… hay gente que tiene la mente cerrada, aunque se lo expliques no te escuchan. Para quienes creen que se explota a las mujeres, decir que la mujer decide si quiere hacerlo. Las mujeres tenemos ese poder y está genial que podamos ayudar", añadían.