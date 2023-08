Boulevard Reportaje "Esto del Staycation a veces es por narices porque no puedes irte de vacaciones" Isusko A.B | EITB Media Publicado: 07/08/2023 11:39 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2023 11:57 (UTC+2) Lluis Garay, experto en historia del turismo, nos habla en Radio Euskadi de las nuevas tendencias de consumo en época estival. Escuchar la página Escuchar la página

Hace unos años el Washington Post acuñó el término 'Staycation' uniendo las palabras 'Stay', (quedarse) y 'Vacation', (vacaciones), para identificar a quienes optan por quedarse en casa en agosto incluso no teniendo que trabajar.

Parece una tendencia al alza y hoy hemos querido saber en "Bouleavrd" si es así o no.

Lluis Garay es profesor e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya y experto en historia del turismo, está el frente de Noutur, un grupo de investigación sobre el turismo y el ocio, y decía en Radio Euskadi que "sin duda, es una obviedad que agosto ha sido y sigue siendo el mes vacacional de referencia, pero las cosas están cambiando".

Afirmaba que "la oferta de ocio de las grandes ciudades ha hecho cambiar todo mucho. A parte del tema climático, que es muy importante, hay otros muchos aspectos como los culturales".

Pero para quienes no tengan cargas familiares, agosto no es necesariamente la prioridad: se evitan las aglomeraciones, el calor, los precios abusivos... "Esto del Staycation a veces es por narices porque no puedes irte de vacaciones. Otros tienen la posibilidad de hacerlo en otra época del año".