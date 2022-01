10/01/2022 17:48 Feliz día Osasuna 2-Cádiz 0 Una victoria imprescindible Radio Euskadi Osasuna no falla y vence de manera contundente en el partido señalado y ante el rival más oportuno, para romper la racha de diez partidos sin ganar y dejar el descenso a nueve puntos. Pero la debilidad del Cádiz, el peor equipo que ha pasado por El Sadar, ¿permite refrendar la mejoría de Osasuna? Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Osasuna celebra en armonía con la afición la vital victoria frente al Cádiz (vía @CAOsasuna) 54:02 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Una victoria imprescindible

Analizamos los duros momentos que ha pasado el equipo de Jagoba Arrasate y la reacción ante un partido que no se podía perder bajo ningún concepto. Repasamos el sistema 4-4-2 y la dupla Kike García-Ante Budimir, además de la reivindicación de jugadores como Kike Barja, Jon Moncayola y Juan Cruz, en un partido en el que Sergio Herrera no tuvo apenas trabajo. Repartimos las flores para Kike Barja y Jon Moncayola, y la maceta para Nacho Vidal por no dejarla desierta, en un día en el que brilló Osasuna como bloque.

Debatimos sobre la necesidad de apoyo y cariño que sienten los jugadores y el cuerpo técnico de Osasuna, y la necesaria crítica ante las carencias del juego y la mala dinámica de las últimas semanas.

En la sección "Lo que el rojo no ve...y la roja tampoco" preguntamos a nuestros entrenadores de cabecera Mikel González y Luis Fernando Dadíe sobre sus conclusiones tras la victoria de Osasuna ante un frágil rival como el Cádiz y sobre la importancia del juego de Lucas Torró en el equipo.

Balance y valoración del Torneo Interescolar de Osasuna. Entrevista al joven árbitro Jorge Del Burgo Arribas. Tertulia con Valentín Urriza, Rubén Compains, Javi Urtasun, Imanol Itokun, Txarli Pérez y Fran Pardo del Burgo.