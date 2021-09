24/09/2021 14:48 Crónica de Euskadi Detención Puigdemont Martín Pallín: "Los jueces italianos no tienen más opción que poner en libertad a Puigdemont" O.V. | EITB Media En opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín las consecuencias de la detención de Puigdemont van a "ocasionar una crisis política en Italia" porque todo hace suponer que la detención "puede obedecer a una orden del Ministerio de Interior italiano". Escuchar la página Escuchar la página

El magistrado emérito del Tribunal Supremo ha calificado como "verdadero puzle jurídico político europeo" la detención en Italia del expresident Puigdemont.

Martín Pallín ha asegurado en "Crónica de Euskadi" que la justicia italiana debe liberar al expresident catalán, porque las cuestiones prejudiciales pendientes de resolución en Europa sobre la validez de las euroordenes, y el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, dejan en suspenso cualquier otra decisión.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo ha declarado que "los jueces italianos no tienen más opción que poner en libertad a Puigdemont". Esta detención va a ocasionar una "crisis política en Italia", puesto que "todo hace suponer que se trata de orden del Ministerio de Interior italiano", y también en España.

Lo sucedido en Cerdeña "es una barrera que no se puede traspasar, no se puede estar en una mesa de diálogo con la detención del expresidente Puigdemont", por lo que habrá que ver qué actitud adopta ahora el ERC en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado. Las consecuencias "no van a ser buenas para la estabilidad política del país".