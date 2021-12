29/12/2021 15:22 Crónica de Euskadi Experto sanitario Cervera:"La razón de reducir la cuarentena se debe a correlaciones de tipo laboral y económico,no sanitario" O.V. | EITB Media "El que apela a su derecho a no vacunase también debería ser capaz de solventar las obligaciones que eso comporta, no solo para él sino para su entorno" opina Santiago Cervera ante el hecho de considerar vulnerables a los no vacunados. Escuchar la página Escuchar la página

Santiago Cervera, médico, analista y experto sanitario, explica en "Crónica de Euskadi" de Radio Euskadi, que el hecho de plantear una reducción a 5 o 3 días los 10 días de cuarentena no se debe a razones de tipo sanitario, si no a "correlaciones bastante importante de tipo laboral y económico, cuando se obliga a una persona a estar 7-10 días sin hacer nada".

Cuestionado por la validez de los autotest en comunidades como Madrid y Navarra, en las que no hace falta pcr que valide el positivo, Cervera señala que los dos criterios son "correctos", pero deja bien claro que "el diagnóstico de covid solo se puede hacer clinicamente, no sirve que alguien diga que se ha hecho un test y que sale positivo". A su entender, "en disponibilidad adecuada de recursos lo más adecuado es lo que está haciendo Osakidetza".

Ante el debate social que se está generando por considerar vulnerables a los no vacunados, el experto ha recordado que "la vacuna es voluntaria", pero "el que apela a su derecho a no vacunarse también debería ser capaz de solventar las obligaciones que eso comporta, no solo para él sino para su entorno".