07/05/2021 09:22 Crónica del Fin de Semana CAMPAÑAS ELECTORALES Importa más el momento en que se presenta un candidato que el mensaje o el aspirante Las campañas electorales no son algo nuevo,ya lo hacían los romanos. Sus debates apenas movilizan entre un 1 % y 3 %,y limitar el plazo de publicación de encuestas cada vez tiene menos sentido. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página En las campañas electorales importa más el momento que el candidato 9:00 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Importa más el momento en que se presenta un candidato que el mensaje o el aspirante

Con la llegada de la democracia, las campañas electorales nos han acompañado desde 1977, año de las primeras elecciones tras el franquismo. Fueron algo novedoso para la mayoría de la población, tanto que eran muchos los que desconocían incluso el nombre de los partidos y mucho más el de sus candidatos.

Las campañas electorales de entonces, además de para presentar a los partidos que concurrían y a sus aspirantes, se emplearon para enseñar cómo era el proceso de votación democrático.

Unos procesos electorales a los que ya nos hemos habituado pero que no son nada nuevo. Los griegos ya los hacían, por ejemplo para decidir si desterraban o ejecutaban a Sócrates. También los romanos desarrollaban procesos de campaña mediante pintadas en las paredes en contra de sus adversarios. Pero la primera campaña tal y como las conocemos hoy se celebró en 1876, con el primer ministro británico William Gladstone. Fue él a quien se le ocurrió ofrecer los primeros discursos para convencer a los votantes.

De la importancia de una campaña electoral hablamos en "Crónica de Euskadi-Fin de Semana" con el politólogo Pablo Simón, que pone en valor que lo más importante no es tanto el candidato sino tener claro a quién se quiere dirigir el mensaje. Cree que los debates apenas logran movilizar a entre un 1 % y 3 % de los votantes. De las encuestas, asegura que no tiene sentido que se prohíba su publicación cinco días antes de los comicios, con el argumento de que podrían influir, y no se prohíban, recuerda, tertulias políticas, periódico o mítines que también influyen.

Yuri Morejón, asesor de comunicación política, ha dirigido numerosas campañas electorales en nuestro entorno y en Centroamérica y Sudamérica. Recuerda que lo más importante de una campaña no es el candidato, sino el momento en el que se le presenta. Critica que aún hoy, a las mujeres candidatas se les exija el doble y se les perdone la mitad. Recuerda que en las campañas electorales se juega mucho con las emociones, a la vez que es habitual que muchos candidatos se desliguen de su partido durante la campaña para no tener que dar explicaciones de posible pasados turbios de su formación.

En este reportaje también analizamos las campañas electorales en otros países, cuyas normativa varía ligeramente a la nuestra.