12/02/2022 Crónica del Fin de Semana Reportaje La tecnología frena la labor social de los bancos y acelera el cierre de oficinas y cajeros en Euskadi T.S. / EiTB Media Ea y Elantxobe son dos del centenar de municiopios vascos que carecen de bancos ni cajeros desde hace años. Sus habitantes reclaman una solución a las entidades financieras para evitar desplazamientos a pueblos cercanos, especialmente de las personas mayores.

En Euskadi 103 pueblos no disponen de banco o cajero

En Ea no hace mucho contaban con dos oficinas bancarias, hoy carecen hasta de un cajero. Los habitantes llevan casi tres años movilizándose para que alguna entidad bancaria acceda a instalar al menos un cajero. La falta de servicios bancarias básicos les supone tener que desplazarse a localidades cercanas como Gernika o Lekeitio, algo que no siempre es posible, ni todos lo pueden hacer. El Ayuntamiento está estudiando con una entidad bancaria la colocación de un cajero, pero aún no está cerrado. Un cajero que no incluiría el servicio de libreta, tan necesario para las personas mayores, según informan desde el Consistorio

Ea es uno de los 103 municipios vascos que no disponen ni de sucursal ni de cajero. Un problema especialmenbte para las persona mayores que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías. Es el mismo escenario que viven en Elantxobe, donde a pesar de que el Consistorio ha ofrecido un local para la instalación de un cajero, la entidad bancaria les exige hacerse cargo de su mantenimiento, seguro y limpieza, algo inasumible para el Ayuntamiento. El malestar de los vecinos de ambos municipios es grande. Se sienten abandonados.

En Crónica de Euskadi Fin de Semana nos hemos acercado a estas dos localidades para hablar con sus vecinos y responsables políticos y conocer como es el día a dia desde que no disponen de los servicios bancarios básicos.