Crónica del Fin de Semana PARLAMENTO EN LAS ONDAS Todos los partidos coinciden en que la economía condicionará la política, también a partir de septiembre ANE GOÑI | EITB MEDIA Publicado: 02/07/2022 12:12 (UTC+2) Última actualización: 02/07/2022 13:45 (UTC+2) En el último Parlamento en las Ondas de la temporada, los partidos del Gobierno Vasco subrayan que tomarán las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias derivadas de la inflación y el alza de precios, mientras la oposición pide cambiar los presupuestos e implementar el escudo social Escuchar la página Escuchar la página

Iker Casanova (EHBildu), Ekain Rico (PSE-EE), Isa González (Elkarrekin Podemos-IU) 55:34 min Whatsapp

En el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi los partidos han hecho balance de los últimos meses de actividad parlamentaria y han abordado los retos que se presentan tras el periodo estival. Todas las formaciones coinciden en que la economía condicionará la actividad y las decisiones, al menos de septiembre a diciembre. El jeltzale José Antonio Suso ha explicado que la economía "condicionará la agenda política y parlamentaria" y puede tener "efectos colateral importantes", entre ellos, los "presupuestos". En este contexto, el socialista Ekain Rico cree que habra que "ampliar el escudo social", fortalecer la "apuesta por los servicios públicos" y "aumentar la inversión pública".

Desde la oposición, EHBildu cree que el Gobierno no está haciendo una buena lectura de la situación. Iker Casanova explica que "no vamos a volver a una situación de normalidad", y que hay que "proteger a los sectores productivos" y "garantizar la protección de la ciudadanía", sobre todo de los más vulnerables. Desde Elkarrekin Podemos IU, Isa González ha subrayado que los retos para los próximos meses pasan por aprobar leyes y medidas que "protejan a la ciudadanía" y en ese marco está la "reforma de la ley de RGI, los presupuestos o la ley de educación". Para la coalición PP-Cs, la situación económica obliga a "cambiar los presupuestos". Carmelo Barrio ha pedido al Gobierno que elabore unas "cuentas realistas, con inversión productiva y que no haya una acumulación de remanentes".