08/10/2021 18:13 Entrevistas ENTREVISTA Óscar Tusquets: “Tengo una incapacidad absoluta para la especialización; todo me divierte” A sus 80 años Óscar Tusquets se reconoce como provocador, aunque no esté en su voluntad, y como resolutor de “problemas difíciles”. El arquitecto, diseñador, pintor y escritor visita Distrito Euskadi coincidiendo con su presencia en la 12ª edición del Festival Ja! de Literatura y Arte con Humor. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Óscar Tusquets, entrevistado en Distrito Euskadi 20:30 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

'Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo'. Así ha titulado sus memorias Óscar Tusquets: "un exabrupto" que escribió en seis meses; una autobiografía "absolutamente arbitraria que tuve miedo de que no gustase", confiesa.

Entrevistado en Distrito Euskadi, el arquitecto catalán ha declararo tener "una incapacidad absoluta para la especialización". Tras mucho pensar ha llegado a la conclusión de que lo suyo es resolver problemas difíciles: "He trabajado sobre edificios históricos, como el Palacio de la Música de Barcelona, he hecho chalets individuales, he hecho diseño, una parada de metro..." Hombre de mente inquieta, Tusquets reconoce que ni siquiera está especializado en la arquitectura porque "cuando estoy haciendo algo siempre pienso que debería estar haciendo otra cosa". "Todo me divierte", apostilla.