08/11/2021 17:54 Entrevistas LITERATURA Julia Navarro: "Mi libro se ha escapado de las páginas de la realidad" ¿Qué es más difícil? ¿Morir o matar? La periodista y escritora Julia Navarro nos presenta su novela ‘De ninguna parte’, un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a unas identidades que no han escogido y de las que es difi´cil escapar. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Julia Navarro presenta en 'Distrito Euskadi' su octava novela 26:13 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el asesinato de su familia durante una misio´n del eje´rcito israeli´ en el sur de Li´bano. Ante los cada´veres de su madre y hermana pequen~a, jura que perseguira´ a los asesinos durante el resto de su vida.

Noche tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el suen~o de Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado en la accio´n mientras cumpli´a con el servicio militar obligatorio, enfrenta´ndose al dilema de luchar contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada por su condicio´n de judi´o.

Sus vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que El Circulo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa.

Estos son los mimbres de las historias entrelazadas en 'De ninguna parte' (Plaza & Janés), la última propuesta de la periodista y escritora Julia Navarro; una novela que parece sacada "de las páginas de la realidad". Explica la autora que siempre intenta ponerse "en la piel de los demás para intentar entenderlos", partiendo de la base de que "intentar entender algo no es ni mucho menos justificarlo". No obstante, reconoce que el de Abir es "quizá el personaje en el que más me ha costado meterme en su piel, de todos los que he descrito a lo largo de mis ocho novelas". "Yo no le exonero de lo que hace en la novela, porque hay muchas personas que en iguales circunstancias no toman las decisiones que él toma", argumenta.