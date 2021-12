10/12/2021 14:26 Distrito Euskadi EITB MARATOIA "La única gratificación que te queda es cuando le ves sonreír por el amor que le doy" EITB Media "No hay conversación, no hay vida social, no hay vida afectiva... es muy duro todo" y eso "le va colmando a uno". Patxi Velasco es el cuidador principal de su marido Ander, quien padece Alzheimer en fase avanzada. Historias que nos demuestran que 'El Alzheimer es una enfermedad del corazón'. Escuchar la página Escuchar la página

Patxi Velasco (59 años) y su marido Ander (73 años) llevan tres décadas juntos. Los problemas de memoria de Ander debutaron hace diez años, con olvidos que pronto condicionaron su trabajo de conserje en un garaje. En una primera valoración le fue diagnosticado un "deterioro cognitivo que le afectaba al lóbulo frontal y temporal, con problemas de memoria y afasia como primeros síntomas". Un año después, con 64 años le concedieron la incapacidad y hoy en día es una persona "dependiente total", con Alzheimer en fase avanzada. "Le tienes que lavar, ya no sabe manejar los cubiertos, le tienes que llevar al baño porque ni siquiera en casa se orienta... Lo único que hace es caminar", explica Patxi. Su vida a día de hoy se resume en "trabajar y cuidarle a él", mientras trata de gestionar los muchos momentos de impotencia y estrés que la actual situación le genera. "No hay conversación, no hay vida social, no hay vida afectiva... es muy duro todo" y eso "le va colmando a uno". Es consciente de que no puede dilatar mucho más tiempo la decisión de llevarle a una residencia, "pero se me cae el mundo abajo".

Adolfo Lakuntza recuerda "con amargura" el día en el que a su mujer, con solo 54 años, le confirmaron el diagnóstico: "Se lo soltaron a la cara sin ningún tipo de miramiento". Han pasado ya nueve años y "desde hace dos o tres años ya no nos conoce ni a mí ni a sus hijas".

Donaciones EITB Maratoia

El gran día de EITB Maratoia 2021 será el 16 de diciembre, pero ya se pueden realizar aportaciones para promover la investigación. Está activo el teléfono 900 840 750, pero también podemos aportar nuestro granito de arena mediante transferencia bancaria (Caixabank ES04 2100 8686 8102 0004 5619, Laboral Kutxa ES56 3035 0450 15 4500005802 y Kutxabank ES86 2095 0611 00 9120154296), por Bizum (donación solidaria: 33478) o realizando la donación online en la web de EITB Maratoia.