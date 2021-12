10/12/2021 19:36 Entrevistas MAQUILLAJE DE CINE Karmele Soler: "Lo que más me gusta es maquillar a mujeres maduras y mayores" La donostiarra Karmele Soler opta a un nuevo Premio Goya en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería, por su trabajo en 'Maixabel' de Iciar Bollaín. En 'Distrito Euskadi' sumamos vivencias y anécdotas entrañables, como su relación directa con los rostros de Txirri, Mirri eta Txiribiton. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Karmele Soler nominada en la categoría a Mejor Maquillaje y Peluquería en la 36. edición de los Goya 19:09 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La donostiarra Karmele Soler suma una nueva nominación de la Academia del Cine. El 12 de febrero opta al Premio Goya en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería por su trabajo en 'Maixabel' de Iciar Bollaín. Reconoce que "la competencia siempre es dura" y que "se suele dar mucho valor a películas en las que el maquillaje sea evidente", frente a trabajos más sutiles. Las "películas de época" suelen ser las más valoradas en esta categoría. Cuenta Soler que el paso de los años -tres saltos en el tiempo- ha sido el principal reto a la hora de caracterizar o construir a los personajes de 'Maixabel'.

Hablar de Karmele Soler es hablar de la hija de "la primera esteticista de San Sebastián". Con ella dio sus primeros pasos, aunque años después decidió emprender su propio camino: el del maquillaje profesional. "Siendo de provincias costó un poco", cuenta entre risas. Romana González 'Pato' fue su maestra. "Fui de meritoria con ella" en una película de Garci. Una conversación de su madre con Alfredo Landa posibilitó esta primera experiencia en un plató y una sala de maquillaje.

Durante años ETB ha sido su casa. Entre las muchas anécdotas, destaca que fue Soler quien puso rostro a Txirri, Mirri eta Txiribiton. "Con 20-22 años diseñé, junto con mi madre, sus maquillajes". "Recuerdo, incluso, que no lo quise cobrar. Fue una aportación que a mí no me podía hacer más ilusión".

Su paso por 'Distrito Euskadi' ha estado regado de anécdotas, incluyendo su fallido encuentro con Bette Davis.