31/12/2021 19:10 Distrito Euskadi Entrevista Amann & The Wayward Sons nos presentan en directo su nuevo disco 'Hymns Of Hope And Rage' es el título de su nuevo álbum, una recopilación de canciones compuestas durante la pandemia en pleno confinamiento.

Amann & The Wayward Sons nos han presentado en directo su nuevo disco, titulado 'Hymns Of Hope And Rage'. Nuevo álbumque incluye una recopilación de canciones compuestas durante la pandemia en pleno confinamiento.