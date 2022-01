26/01/2022 17:58 Entrevistas NOVELA LITERARIA Karmele Jaio: “Me sale más natural que sea la mirada de una mujer la que está relatando” En su última novela, la escritora gasteiztarra Karmele Jaio refleja la complejidad cotidiana de la vida de catorce mujeres “actuales y diversas”. ‘No soy yo’ está editado por Ediciones Destino. Escuchar la página Escuchar la página

"Hay un momento en el que se es consciente, por primera vez, de que estás envejeciendo". Ese es el instante vital que aglutina los relatos de 'No soy yo' (Ed. Destino), de Karmele Jaio. Son catorce historias "desde la mirada" de "mujeres actuales y diversas".

Todas pertenecen a una misma generación, tienen entre cuarenta y cincuenta años, y pasan por un momento crítico en sus vidas. La escritora gasteiztarra ha querido "captar esos posibles terremotos emocionales o lo que lleven en su interior". Una de las constantes son las renuncias: "Hay mucho de deseos que no se han realizado, de búsqueda y de vacíos". Así, las descubriremos en esa extrañeza ante un cuerpo que cambia, la ansiedad ante el evidente envejecimiento, la nostalgia del pasado idealizado y de la juventud, la rutina de las relaciones conyugales, la urgencia por aprovechar el tiempo que les queda, la sensación de no encontrar su sitio.

Algunas de las historias ya fueron publicados en 'Ez naiz ni' (Editorial Elkar), pero para la ocasión Karmele Jaio ha hecho un ejercicio de actualización. "Te encuentras con unos relatos que escribiste en otro momento, y ahora no eres ni la misma persona ni la misma escritora", explica. El proceso de traducción le ha permitido "ver cosas que no ves durante el proceso de creación"; "me ha enseñado mucho sobre mi escritura", concluye.