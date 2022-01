27/01/2022 19:56 Entrevistas JUVENTUD Y ALQUILER "Es muy difícil plantearnos la opción de salir de casa, no al menos en condiciones dignas" Reunimos a Maialen Olabe, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, y a Guillermo Bergantiños, presidente del Consejo de la Juventud de Navarra, para analizar los condicionantes que dificultan a los jóvenes su emancipación y el acceso a la vivienda digna. Escuchar la página Escuchar la página

En el primer semestre de 2021, el 15,1 por ciento de los jóvenes de la CAV vivía fuera del hogar familiar, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra el porcentaje de población de entre 16 y 29 años que vivía de forma autónoma era del 13,8 por ciento.

Alta temporalidad, contratos precarios... "Hay muchísimas personas jóvenes en una situación inestable, lo que no nos permite un acceso a la vivienda digno", subraya Maialen Olabe. A juicio de la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi estamos ante "la pescadilla que se muerde la cola", esto es, "si no tenemos empleos de calidad, es muy difícil que podamos dar un paso más y plantearnos la opción de salir de casa, no al menos en condiciones dignas". En este sentido, recuerda Olabe que "la renta máxima media que una persona asalariada joven -de entre 18 y 29 años- puede asumir es de 345 euros mensuales". "Para poder vivir de una manera digna tendríamos que cobrar el doble de nuestro salario actual".

A juicio de Guillermo Bergantiños, presidente del Consejo de la Juventud de Navarra, "necesitamos políticas públicas de vivienda ambiciosas". Bonos o programas de ayudas como GazteLagun (CAV) y Emanzipa (Navarra) son "una buena forma para empezar a introducirse en un proceso emancipador" pero deben ir acompañados de otras medidas para que sean efectivos. Maialen Olabe apuesta por "un parque de vivienda público acorde a la demanda que existe y por un control en el mercado del alquiler libre".

Germán Jerez, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Pisos Plus, reconoce que "la compra es inviable para la juventud hoy en día". La alternativa más viable parece ser la habitación compartida o el subarrendamiento.