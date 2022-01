28/01/2022 14:03 Paisajes Sonoros CREACIÓN DE SONIDOS Inteligencia artificial y redes neuronales para fines artísticos En nuestro espacio semanal 'Paisajes Sonoros', que coordina el director del Instituto Música, Arte y Proceso Patxi del Campo, recibimos a Honorino García, compositor, artista sonoro y diseñador de sistemas que combinan arte y tecnología. Escuchar la página Escuchar la página

Honorino García es Licenciado en Composición en la especialidad de música electroacústica. En su labor como docente enseña tecnología aplicada a la música, programación y electrónica creativa en el arte. Como investigador colabora en proyectos relacionados con inteligencia artificial y redes neuronales, tanto en el ámbito artístico como en el educativo. Asimismo, ha desarrollado sistemas adaptados para su aplicación en musicoterapia.

En su cuenta de Youtube nos descubre un "paraguas que es capaz de enviar mensajes MIDI a un sintetizador usando sensores capacitivos, hechos con pintura conductiva"; podemos asombrarnos con la musicalidad de "un instrumento hecho con seis motores de impresora que son controlados a través de un teclado MIDI" o escuchar una particular versión de 'Once Upon a Time in the West' de Morricone "utilizando una red neuronal entrenada para reconocer patos de goma". Estos disparan las diferentes secuencias musicales cuando son detectados por la cámara.