03/02/2022 19:17 Entrevistas MÚSICA EN VIVO 'Get It' nos abre las puertas del backstage: Revive en Tabakalera tres décadas de música en directo Tabakalera acoge, hasta el 6 de marzo, la exposición 'Backstage: Get in 1991-2021'. Un viaje emocional a los orígenes de la promotora donostiarra y a su larga y fructífera trayectoria. Treinta años de música en directo condensadas en una muestra que se presenta como "un homenaje al público". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Iñigo Argomaniz, fundador y director de la promotora Get In 25:47 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Carteles, fotografías, entradas, pases de artistas, setlists de las actuaciones, instrumentos, discos... En la sala Patio del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera se ha recreado un backstage que nos permitirá viajar por el tiempo y repasar los 30 años de trayectoria de la productora donostiarra Get in, organizadora de más de 12.000 conciertos y con más de 90 artistas en booking y management.

U2, Springsteen, Rolling Stones, David Bowie, Neil Young, Pink Floyd, Bob Dylan, Joe Cocker, Moby, Dire Straits, Oasis... La exposición 'Backstage: Get In 1991–2021' apela a la nostalgia y los recuerdos que guardamos de los grandes conciertos acontecidos en Donostia en estas tres últimas décadas. Iñigo Argomaniz, fundador y director de Get In, reconoce que no ha sido fácil configurar la muestra, aunque lo que más sorprende es que el material expuesto haya estado custodiado todo este tiempo en su propia casa.

La exposición, que pretende ser ante todo una muestra de agradecimiento al público, da buena cuenta del peso que la iniciativa privada ha tenido en la agenda cultural de Gipuzkoa.