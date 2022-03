04/03/2022 14:31 Paisajes Sonoros MUSICOTERAPIA Aitor Agirre: "Con la música conectamos a unos niveles que no existen socialmente hablando" En su estudio, rodeado de sus guitarras, recibe el músico Aitor Agirre a nuestro colaborador Patxi del Campo, director del Instituto Música, Arte y Proceso. La enseñanza es otra de las pasiones de Agirre y la musicoterapia, por tanto, su "triángulo perfecto". Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Agirre es profesor, músico y musicoterapeuta. De "familia de músicos", cuenta que con 5-6 años tuvo ya su primera guitarra. "La música me estaba llamando", reconoce. Relata que en ese devenir hubo un antes y un después: la visita de un alumno de intercambio llegado desde Boston con su guitarra eléctrica. "Creo que no había visto una ni en foto". Así llegaron los primeros riffs.

No son pocas las confidencias compartidas por quien fuera guitarrista de Betagarri en conversación con Patxi del Campo. Desde su estudio nos cuenta, por ejemplo, que siempre compone con la misma guitarra, "y es súper curioso -explica- porque, igual cojo otra... y no sale. He metido tantas horas con esa guitarra que, al cogerla, es como parte de mí".

La enseñanza es otra de las pasiones de Agirre y la musicoterapia, por tanto, su "triángulo perfecto": "Con la música conectamos a unos niveles que no existen socialmente hablando".