08/03/2022 15:55 Distrito Euskadi DISTRITO LEGAL La brecha de género en el mercado laboral El desempleo, la precariedad laboral y la temporalidad siguen teniendo rostro de mujer. Abordamos los porqués con Susana Sucunza, abogada e integrante de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y Paulina Romero, abogada especializada en Derecho Laboral.

El concepto de brecha laboral no lo podemos definir con simpleza. "Tiene que ver con muchas cosas: no solo con recibir menos salario por hora de trabajo o tener menos oportunidades de acceder a puesto de más responsabilidad, sino con todo lo que engloba en esta sociedad el hecho de ser mujer; de ser las cuidadoras por excelencia y las que asumimos -porque así nos ha venido dado culturalmente- un montón de trabajo no remunerado que nos quita mucha energía y capacidades para dedicar nuestro tiempo, nuestro saber y nuestro poder hacer a cosas que los hombres, quizá lo tengan más sencillo".

Con esta definición de Paulina Romero, abogada especializada en Derecho Laboral, comienza una nueva entrega del espacio 'Distrito Legal' que coordina Susana Sucunza, abogada e integrante de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi.

Mayores tasas de desempleo, contratos más precarios, temporalidad, salarios más bajos... A las desigualdades estructurales hay que sumar la actual coyuntura. ¿En qué medida la pandemia ha influido en el mercado laboral femenino?