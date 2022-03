Entrevistas PANDEMIA "Si gripalizar quiere decir banalizar y resignarnos a alta mortalidad y sufrimiento, no es lo correcto" Publicado: 23/03/2022 19:21 (UTC+1) La pandemia entra en una nueva fase, y a la progresiva relajación de medidas se une ahora el cambio de enfoque respecto a los casos leves y asintomáticos. Para la viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, este giro de timón responde a "razones políticas, sociológicas y psicológicas". Escuchar la página Escuchar la página

A partir del lunes, 28 de marzo, las personas que hayan dado positivo en covid-19, pero sean asintomáticas o tengan síntomas leves ya no tendrán que guardar cuarentena. Así queda recogido en la 'Estrategia de Vigilancia y Control frente a la covid-19', elaborada por la Comisión de Salud Pública, y que marca el camino hacia lo que se ha venido a denominar la 'gripalización' del virus.

Entrevistada en 'Distrito Euskadi', la viróloga e inmunóloga Margarita del Val ha señalado que esta decisión "no está basada en evidencia científica del área de la biomedicina sino, probablemente, en razones políticas, sociológicas y psicológicas". La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) advierte que "el virus sigue teniendo el mismo periodo de incubación y de contagio".

Así las cosas, Del Val llama a no bajar la guardia ni minimizar el potencial riesgo de impacto. "Se ha infectado un parte bastante importante de la población española con ómicron pero, dado que esta variante es capaz de infectar a las personas con inmunidad -aún con cuadros tres veces más leves que Delta- hasta que no nos infectemos todos, no estará bajo control". Del Val alerta de que "según le vayamos dando opciones al virus, volveremos a infectarnos" y que "tenemos que estar preparados para dar marcha atrás". En este nuevo contexto, además, el riesgo de infección en las personas no vacunadas es "de 10 a 30 veces superior a las vacunadas", añade la científica madrileña.

LA MEMORIA INMUNITARIA

Margarita del Val considera que comparar el SARS-CoV-2 con la gripe es "un error garrafal", también en clave de inmunización. Las actuales vacunas frente a la covid "son más potentes que la de la gripe y este virus es entre 5 y 10 veces menos variable, es decir, más fácil de controlar". Una vez completada la pauta de inmunización, por tanto, Del Val descarta repetirla "porque se mantiene la memoria inmunitaria durante décadas". La "inmunidad híbrida", esto es, la de quienes se han vacunado y posteriormente se han infectado, "es la más potente", pero en ningún caso recomienda "exponernos innecesariamente al virus".

El futuro inmediato va a incluir nuevos medicamentos para hacer frente a este coronavirus y también una nueva vacuna: La Novavax, la primera que utiliza una plataforma basada en proteínas recombinantes. Es "una vacuna de las clásicas", con la que Del Val confía en que caigan las reticencias de parte de la población no vacunada. "Tienen una nueva oportunidad", apostilla.