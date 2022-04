Entrevistas REALIDAD VIRTUAL “Dentro de cuatro años el 25% de la población mundial pasará al menos una hora al día en el metaverso” Publicado: 21/04/2022 18:12 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 18:21 (UTC+2) El Gobierno de Navarra ya tiene su espacio en el metaverso, un proyecto liderado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital que encabeza el consejero Juan Cruz Cigudosa. Gestiones ya habituales en internet van a poder realizarse en este entorno virtual en 3D. Escuchar la página Escuchar la página

Navarra se ha convertido en la primera comunidad del Estado español en dar el salto al metaverso; una nueva fórmula para "relacionarse con el entorno digital", explica el consejero Juan Cruz Cigudosa.

Acciones o gestiones ya habituales en internet, como buscar un documento, rellenar una instancia, comprar unas entradas o solicitar cita con nuestro médico, van a poder realizarse en este entorno virtual con un plus: la capacidad de interactuar. El metaverso permite "romper la pantalla de 2D, entrar con tu avatar -la representación gráfica asociada al usuario-, e interactuar con los contenidos y con otras personas que estén en ese mismo espacio".

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Ejecutivo foral no es ajeno al escepticismo que en algunos provoca este salto digital: "Nos están acusando, a mí en primera persona, de hacer cosas cuya utilidad no se percibe ahora mismo, pero tampoco el directivo de Kodak supo en su momento ver que la fotografía digital iba a acabar con su empresa". En este sentido, Cigudosa ve necesario tener "una mentalidad abierta y buscar una utilidad para el ciudadano". "Yo no me metería en esta aventura -asevera- si no estuviera convencido de que abrimos nuevas formas de comunicación más digitales, directas y fáciles para aquellos usuarios que sepan moverse en este mundo".

¿Puede esta apuesta por la realidad aumentada agrandar la actual brecha digital? Juan Cruz Cigudosa asegura que "abrir un canal nuevo, no quiere decir que vayamos a desechar los antiguos". En todo caso, seguirán trabajando y destinando recursos para "que todos los grupos sociales estén preparados para la transformación digital"; desde personas mayores de 65 años, a colectivos racializados, migrantes o mujeres que viven en un entorno rural.