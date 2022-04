Entrevistas MÚSICA Diego Vasallo: "Seguimos adelante porque todavía queda una obra mejor por hacer, esa es nuestra motivación" Publicado: 22/04/2022 19:22 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2022 19:22 (UTC+2) El artista donostiarra Diego Vasallo regresa a los escenarios para presentar los temas que componen 'Caemos como cae un ángel', su octavo disco en solitario. En librerías nos topamos también con 'El porvenir no llega, el pasado no importa', su tercer libro. Escuchar la página Escuchar la página

A pesar de la tensión y los nervios propios de cualquier estreno, Diego Vasallo reconoce que le pueden las ganas de reencontrase con el público. Tras un largo periodo "en dique seco, por los tiempos convulsos", el intérprete, compositor y letrista donostiarra inicia en casa la gira presentación de 'Caemos como cae un ángel', su octavo trabajo en solitario.

Cinco días en los estudios Garate de Kaki Arkarazo fueron suficientes para dar forma al disco con siete nuevas canciones. "Dos se han quedado fuera porque el timing de los discos de vinilo no puede superar cierta duración", cuenta Vasallo. Fue grabado "con la banda en directo e improvisando mucho porque quería plasmar las canciones tal y como se habían gestado, de esa manera visceral, rápida, un poco torrencial".

El lanzamiento de este nuevo álbum ha venido a coincidir con la publicación de 'El porvenir no llega, el pasado no importa', un libro ilustrado concebido como "un cruce de varios géneros", aunque "en el fondo, no deja de ser un diario". Una selección de "textos recogidos al azar en caminatas, viajes, trenes o terrazas; una especie de cuaderno de paseante o de observador que intenta atrapar instantes fugaces", explica.

Vasallo achaca esta confluencia de proyectos a su nula capacidad de enfocar la energía en una sola dirección. Aunque reconoce que "no es fácil, porque son mecánicas muy distintas", asegura que uno termina por acostumbrarse "a vivir en un cierto caos creativo y cotidiano". Es en medio de esa "dispersión total" donde, "de una manera espontánea", van surgiendo los distintos materiales.

"Todavía queda una obra mejor por hacer"

Entrevistado en 'Distrito Euskadi', Diego Vasallo ha reconocido que "la mirada atrás de un artista suele ser dolorosa porque el tiempo pone de relieve los fallos, por lo menos para el autor. A veces pienso que seguimos haciendo discos, canciones, textos, lo que sea... para intentar hacer algo mejor de lo que has hecho" y con la convicción de que "todavía te queda una obra mejor por hacer".