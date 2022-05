Distrito Euskadi POLÍTICA Miguel Ramos: "La extrema derecha no hace política, hace bullying contra determinados colectivos" Publicado: 26/05/2022 18:53 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 18:53 (UTC+2) Miquel Ramos presenta 'Antifascistas', un relato coral de las y los protagonistas de las luchas contra la extrema derecha desde mediados de los años 80 hasta hoy. "La apuesta del fascismo no es solo atacar a determinados colectivos sino arrancar las raíces de la propia democracia", advierte. Escuchar la página Escuchar la página

En 'Antifascistas: Así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90', el periodista Miquel Ramos repasa las diversas luchas contra la nueva extrema derecha que surgió en España en los años ochenta hasta la actualidad, con testimonios de sus protagonistas y crónicas periodísticas y políticas de cada momento: Cómo se organizaron las distintas plataformas y colectivos que pasarían de la autodefensa inicial a la ofensiva contra los grupos de extrema derecha; qué papel jugó el periodismo, la cultura, la música, las instituciones y los movimientos sociales; y la pluralidad de la lucha antifascista, sus alianzas, sus debates y algunas de sus victorias. Pero también, cómo una parte del movimiento antifascista combatió en soledad, asumió los riesgos, sufrió la violencia de los neonazis, la persecución policial y judicial, así como la criminalización de los medios de comunicación.

"El fascismo no murió ni en el búnker de Hitler ni con Mussolini, sino que se renueva, se reforma y se adapta a los nuevos contextos y busca nuevas fórmulas. Lo que tenemos hoy -la nueva extrema derecha heredera de aquellas ideas- no es igual, pero bebe de esa tradición", explica Miquel Ramos. Ahora bien, han readaptado el lenguaje y "no te hablarán de razas superiores, sino de culturas incompatibles; no hablarán de un estado totalitario, sino de someter a votación que algunos colectivos tengan o no derechos".

Periodista especializado en extrema derecha y movimientos sociales, Ramos subraya que "hay un resurgir de las ideas reaccionarias, una involución en materia de derechos humanos y gente que se está dedicando a tratar de cambiar el sentido común y a presentarnos esas regresiones -en materia de derechos y libertades- como una opinión respetable y una opción democrática más". Este es el problema, asegura. "La sociedad tiene que espabilar ante las muestras de crueldad y la chabacanería que caracteriza a la extrema derecha". La equidistancia no es una opción.