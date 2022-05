Distrito Euskadi SALUD E INVESTIGACIÓN Mejoran los tratamientos contra la esclerosis múltiple, una enfermedad que a día de hoy sigue sin tener cura Publicado: 30/05/2022 18:45 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2022 18:45 (UTC+2) EITB Maratoia se vuelca este año con la investigación en torno a esta afección neurológica, la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico. Escuchar la página Escuchar la página

La esclerosis múltiple es la causa elegida este año por EITB Maratoia, asumiendo una vez más un papel activo como agente de transformación social en alianza con las principales instituciones en los ámbitos de la salud y la investigación sanitaria en Euskadi. Esta enfermedad afecta principalmente a las mujeres, "aproximadamente por cada tres pacientes, dos son mujeres. Son factores hormonales los que favorecen que las mujeres estén más afectadas que los hombres, al igual que en otras enfemedades autoinmunes". Así lo apunta José Luis Sánchez Menoyo, neurólogo del Hospital de Galdakao. Se trata de una enfermedad que afecta a unas 2.600 personas en Euskadi y a más de 55.000 en el Estado español. "En los últimos años estamos recibiendo un montón de novedades terapéuticas, tratamientos cada vez más eficaces", añade Sánchez Menoyo, que además incide en que esos tratamientos son "mejor tolerados y más seguros, para conseguir que la mayoría de los pacientes afectados de esta enfermedad puedan desarrollar una vida normal en todos los aspectos".

Por su parte, el Director de la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi, Pedro Carrascal, destaca el estigma que sigue teniendo a día de hoy la esclerosis múltiple, principalemte en el ámbito laboral, ya que "el empleo se resiente. El no poder decir que tienes esclerosis múltiple" puede complicar la situación laboral de muchas de las personas afectadas. "Hoy en día es muy difícil gestionar una enfermedad en la que, por un lado, no tienes ninguna protección social, no genera una discapacidad con el diagnóstico y la discapacidad muchas veces es invisible y no fácil de medir. Por lo tanto, no tienes una protección tampoco para poderlo comentar en el trabajo", concluye Pedro Carrascal.