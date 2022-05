Entrevistas PERIODISMO "Donde mejor proliferan la injusticia y la violencia es en el silencio; el periodista tiene que agitarlo" Publicado: 31/05/2022 18:27 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2022 18:27 (UTC+2) El periodista donostiarra Ander Izagirre ha recibido el Premio Ryszard Kapuscinski de Reportaje Literario por la edición polaca de ‘Potosí’; un libro protagonizado por Alicia, una niña minera. "No descarto que el libro siga creciendo si la historia sigue dando de sí", dice el autor. Escuchar la página Escuchar la página

Potosí, libro que le ha valido a Ander Izagirre uno de los galardones de mayor prestigio en las letras de Polonia, es el resultado de un trabajo de años, casi una "obsesión personal". A través de sus más de 200 páginas, el periodista donostiarra nos acerca el relato de la dramática vida de los niños mineros del Cerro Rico. Lo hace compartiendo el día a día de Alicia, una niña minera, y su pequeña historia de miseria y esperanza. "Yo iba a hablar de las minas, pero luego me di cuenta de que la historia verdadera estaba fuera de la mina y que estaba sin contar lo que pasaba en esas familias: Había una violencia machista y una violencia sexual muy fuerte, las niñas sufrían violaciones y había todo tipo de barbaridades" que Izagirre fue registrando a medida que sus viajes y estancias en el país rompieron las reticencias iniciales.

Decía Kapuscinski que "un reportero debe de estar entre la gente de la cual va, quiere o piensa escribir", y esa es precisamente la enseñanza que Izagirre puso en práctica en 'Potosí'. "Hay que acompañar a la gente, no vale con hacer una entrevista en un bar de media hora y vuelta a casa; si quieres contar a fondo una historia tienes que vivir con ellos una temporada". Así es como él logró reunir "el material que justificara un libro".

Ander Izagirre no se lleva a engaños; sabe que un libro no tiene el poder "de cambiar unas condiciones sociales", pero advierte que "donde mejor prolifera la injusticia y la violencia es en el silencio; y si encima no hablamos, no hay manera de romper con ello". Asevera que al periodista hay que pedirle "que agite un poco ese silencio y que transmita esas voces".