Entrevistas MEDICINA DE FAMILIA "Sin invertir en medios económicos y organizativos en Atención Primaria, perderemos nuestro sistema sanitario" Publicado: 09/06/2022 19:10 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 19:10 (UTC+2) Pilar Rodriguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, sostiene que "lo que son malas son las condiciones de trabajo, no la especialidad". "Cada vez tenemos menos tiempo para atender con calidad", advierte la presidenta de SEMG Euskadi Silvia González.

Cartel del XXVIII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia que se celebra en Bilbao 25:38 min

Tras 32 años de servicio en el sistema público de salud, Pilar Rodríguez Ledo señala que el progresivo deterioro de la especialidad de Medicina de Familia no responde a "un problema de diagnóstico". La vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) asevera que "hay planes, documentos y estrategias para aburrir", y que ha llegado el momento de implementarlas. "Ya no caben más demoras", subraya Rodríguez Ledo. Toca "ser valientes" e "invertir con medios económicos y organizativos en Atención Primaria; si no se hace -advierte Rodríguez Ledo- perderemos nuestro sistema sanitario".

45 pacientes ha atendido en su último turno, de 9 a 16 horas, la doctora Silvia González Carranza, presidenta de la Junta Gestora de SEMG Euskadi: "Cada vez tenemos más pacientes y menos tiempo para atenderles con calidad", lamenta. Cuenta que eligió ser Médica de Atención Primaria porque le parecía "la especialidad más completa de todas la que se ofertaban" y, aunque volvería a elegirla, entiende a quienes se marchan a otros países.

"No nos engañemos, la gente si se va es porque encuentra mejores condiciones fuera", apunta Pilar Rodríguez. Y el problema de fondo no tiene que ver con el salario: "Las condiciones económicas son igual de buenas que en cualquier otra especialidad", explica, pero la estabilidad de los contratos en un hospital choca con el ir y venir de un médico de familia "que no sabe cada día dónde va a trabajar al día siguiente".

Cambio del modelo de atención

Ante el anuncio de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, de que la escasez de Médicos de Familia podría derivar en una mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención, Silvia González asegura que, por el momento, "los profesionales que estamos en los ambulatorios estamos doblando agendas y viendo a pacientes de otros cupos".

Por otro lado, ante la posibilidad de que algunos centros de salud o consultorios puedan estar atendidos por personal de Enfermería, la vicepresidenta de la SEMG dice que "cada profesional está cualificado para hacer una serie de tareas" y percibe esta alternativa como "una falta de respeto hacia la propia profesión": "¿Qué se deduce de eso, que lo que hace un Médico de Familia lo puede hacer cualquiera? No es una manera de dignificar el desarrollo de la profesión", concluye.