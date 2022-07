Entrevistas COOPERACIÓN Txema Anda: "No hay gente con más moral que el pueblo saharaui" Publicado: 05/07/2022 16:19 (UTC+2) Última actualización: 05/07/2022 16:19 (UTC+2) Es médico jubilado, pero continúa como cooperante, asesor del RASD y responsable del plan estratégico de salud para el Sáhara, y advierte de que los refugiados sufren las enfermedades derivadas del exilio, subsistiendo con una dieta basada en sólo cinco alimentos básicos Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen de los campos de refugiados saharauis en Tinduf 30:16 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Le llaman 'Doctor Txema'. Y lo es. Txema Anda es otorrinolaringólogo de formación. Hasta su jubilación en 2011, fue jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Santiago Apóstol de Gasteiz. Pero desde que en 1981 visitara por primera vez los campamentos de Tinduf, su relación con el pueblo saharaui ha sido constante. Y sigue en la actualidad. Es, de hecho, asesor del Gobierno de la RASD en materia de salud, también asesora al Ministerio de Asuntos Exteriores en la planificación de acciones y planes para con la zona.

Txema Anda lleva décadas operando en los campamentos, en los quirófanos que logró poner en marcha junto con un oftalmólogo, una enfermera, un anestesista y un técnico de mantenimiento. Y ya son más de 3000 las operaciones que ha realizado en los campos saharauis. Mientras tanto, la situación de provisionalidad en la que viven los refugiados desde hace décadas parece haberse cronificado por la inacción internacional. Para tratar de hacernos entender la situación que se vive en Tinduf, nos recuerda que sufren "las enfermedades que derivan del exilio: calor extremo, frío absoluto, agua que puede estar en malas condiciones, y una alimentación muy deficiente".

De hecho, explica que su dieta es la propia para una situación provisional, "con cinco alimentos básicos, con falta absoluta de cantidad y de variedad para cumplir las necesidades alimentarias". Llevan décadas alimentándose, advierte, "como hubieran pasado una inundación o un terremoto". Por eso no duda es asegurar que "no hay gente con más moral que el pueblo saharaui". Aunque, matiza, la provisionalidad en la que viven "causa daño a la moral, a las ganas de vivir". "Y eso no se paga con la ayuda internacional".

Muy crítico con el viraje dado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la causa saharaui, y convencido de que será difícil conocer el porqué de ese cambio en favor del plan de autonomía propuesto por Marruecos, Txema Anda lamenta "el muro de silencio planificado" que existe sobre la realidad del pueblo saharaui. "La gente no sabe que a día de hoy hay una guerra en el Sáhara", porque "no interesa" que se sepa, asegura.