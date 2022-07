Distrito Euskadi ¿Cuánto dura el pasado? Txema Portillo: "Cuca Gamarra hizo una utilización espuria de Miguel Angel Blanco" Publicado: 13/07/2022 19:44 (UTC+2) Última actualización: 13/07/2022 19:44 (UTC+2) Analizamos el peso que el pasado tiene en el presente. Hablamos de la responsabilidad que tenemos para con nuestro pasado, o el pasado de nuestro país. Lo hacemos con Txema Portillo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, y director del simposio: '¿Cuánto dura el pasado?' Escuchar la página Escuchar la página

Distrito Euskadi hace una parada para mirar a nuestro pasadoy preguntarnos por su peso. ¿Hasta qué punto los vivos somos responsables de lo que hicieron quienes nos antecedieron? ¿Debemos asumir responsabilidad de hechos lejanos?

Pues tratamos de responder a éstas y otras preguntas con Txema Portillo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, y director del simposio: '¿Cuánto dura el pasado?' celebrado dentro de los Cursos de Verano.

Portillo destaca que la cuestión no es si la historia es objetiva o no. No es una ciencia exacta. "Por eso las nuevas generaciones deben reinterpretar los hechos del pasado". Lo que no significa que podamos utilizar el pasado según nos convenga. Por ello el profesor Portillo ha querido mostrar su total desaprobación respecto al minuto de silencio que la portavoz del PP en el Congreso pidió durante el debate sobre el Estado de la Nación: "Cuca Gamarra hizo una utilización espuria de Miguel Angel Blanco, es una traición a alguien que murió por ser demócrata".

También nos recuerda que es importante la significación de estatuas, monumentos, o edificios que puedan tener un pasado 'sucio'. Como ejemplo, hablamos de el alavés Julián de Zulueta, que se hizo rico comerciando con esclavos, y ha dejado mucha huella en Vitoria-Gasteiz, como por ejemplo el palacio Zulueta: "Ese edificio debe ser contextualizado, para que quien se acerque a él sepa su verdadera historia, o procedencia".