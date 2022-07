Entrevistas Incendios forestales Asier Larrañaga: “Ahora ya se habla de grandes incendios forestales en toda Europa” Publicado: 28/07/2022 19:18 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2022 19:18 (UTC+2) Analizamos los incendios que este año han arrasado ya 70.000 hectareas. Preguntamos por sus causas y posibles soluciones a Fernando Valladares, científico del CSIC, experto en clima; y a Asier Larrañaga, subinspector del GRAF, Grupo de Actuaciones Forestales de la Generalitat. Escuchar la página Escuchar la página

Distrito Euskadi quiere conocer la opinión de dos expertos, sobre la ola de incendios que está abrasando el país. De enero a julio, ha habido más de 5.300 incendios forestales. Han ardido más de 70.000 hectáreas. Por ello hablamos con dos expertos con los que analizamos lo que está ocurriendo: tanto el peso que el cambio climático puede tener en todo esto, y las nuevas estrategias que están adoptando quienes trabajan para apagar estos fuegos.

Fernando Valladares, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y experto en clima, lamenta que los expertos como él hayan pecado de prudencia "nos hemos equivocado en no haber elevado más la voz de alarma, nos hemos quedado cortos". Subraya que aún podemos solucionarlo, pero recuerda que "por muy bien que hagamos los deberes ahora, necesitaremos 20 años para revertir esta inercia". Además Valladares nos alerta de las olas de calor que también afectan al mar "lo que puede generar un colpaso ecológico, y tener consecuencias para la materia orgánica, crustáceos y peces que no soportan ese cambio de temperatura".

Además el deustotarra Asier Arrañaga, subinspector del GRAF, Grupo de Actuaciones Forestales de la Generalitat, recuerda que hace años que estamos sufriendo incendios especialmente virulentos. Lo que les obliga a cambiar de estrategia, "cuando el incendio es mucho mayor que nuestra capacidad de apagarlo, hay que medir nuestras fuerzas y decidir qué podemos hacer y qué no". Afirma que tenemos que adaptar el fuego a la gestión forestal, y combinar trabajos de extinción con trabajos de prevención. Mira a nuestros vecinos y subraya que en las landas francesas ha habido incendios como nunca antes, y que "ahora ya en toda Europa se habla de grandes incendios forestales".