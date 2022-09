Entrevistas DOCUMENTAL "Kepa Junkera está animado, emocionado con su proyecto y buscando cosas para hacer en su nueva vida" Publicado: 12/09/2022 19:51 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2022 19:51 (UTC+2) Fermin Aio presenta en la 70 edición del Zinemaldia el documental 'Berpiztu, en el que reivindican el inmenso legado musical del trikitilari vizcaíno y en el que retratan el duro proceso de recuperación en el que sigue inmerso tras sufrir un ictus en 2018. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fermín Aio y Garazi Velasco, en la dirección de 'Berpiztu' 18:50 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Berpiztu simboliza a la perfección lo que Kepa Junkera está viviendo cuatro años después de sufrir un ictus. "Lo que está haciendo Kepa es renacer y nos ha puesto a todos a trabajar en ello", resumen el director del documental Fermin Aio y la productora Garazi Velasco. Este documental, con el que el trikitilari de Bilbao regresa al espacio público, parte del propio Kepa Junkera y de su familia.

En él se reivindica el inmenso legado musical que ha dejado, y de esa herencia dan fe un buen elenco de los artistas que en su día colaboraron con él. Han sido tantos, recuerda Aio, que "lo difícil ha sido decidir quien no podía estar en el documental porque no había sitio". Dulce Pontes, Juan Perro, Miguel Bosé, Ara Malikian, Mutriku, Alberto Palomera, Soleá Morente, Pedro Guerra.....la lista es larga y que sea así refleja la identidad del propio Junkera. "Es que (Kepa Junkera) es un no para de liar a la gente", recuerda Joseba Martin, responsable del programa La Jungla sonora, y que también ha tomado parte en el documental. De ahí, recuerda, que en cada disco pudiera llegar a contar con más de 200 músicos.

Pero Berpiztu es mucho más. Es un retrato íntimo y emotivo de un artista sin el que no se entiende la trikitixa actual. Creador imparable, con más de 30 discos editados, todos llenos de fusión e innovación, demuestra ahora de nuevo que hay ilusión por seguir adelante. "Kepa Junkera está animado, emocionado con su proyecto y buscando cosas para hacer en su nueva vida", asegura Aio. Arropado por su familia, Kepa Junkera nos muestra su duro y largo proceso de recuperación y cómo su amor propio y su humor le impulsan. "Lo que está haciendo Kepa - insiste- es renacer".