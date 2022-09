Entrevistas Mesa variada Voces optimistas frente a los tiempos oscuros que se anuncian Publicado: 12/09/2022 20:13 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2022 20:13 (UTC+2) En el estreno de temporada, Distrito Euskadi ha juntado en torno a una mesa, a cuatro profesionales de ámbitos distintos pero con una misma actitud ante el duro otoño que se espera. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Marta Aburto, María Goiricelaya, Miren Basaras y Braulio Gómez 27:16 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Voces optimistas frente a los tiempos oscuros que se anuncian

Cuatro profesionales que en principio no tienen nada que ver entre ellos, se han reunido en torno a la mesa propuesta para poder analizar el inicio de curso y el duro otoño e invierno que anuncian políticos y algunos economistas.

Miren Basaras es microbióloga. Desde 2020, ha sido una reclamada científica para arrojar luz sobre las noticias relacionadas con la Covid19. Ahora que la pandemia remite, Basaras cree que en estos momentos hay que seguir apostando por la ciencia y la medicina. Se reconoce optimista porque "ha habido otros épocas muy duras y hemos tirado hacia adelante". Cree, eso sí, que hay que permanecer vigilantes ante el populismo que se despierta con las crisis,ya sean de salud o económicas.

En este punto, coincide con Braulio Gómez, director del Deustobarómetro. Según Gómez, en otros países se están produciendo "derivas totalitarias" de las que "no estamos vacunados aquí". Por ello, este profesor de Ciencia Política es partidario de vigilar las desigualdades económicas ya que la ciudadanía que las sufre puede pensar que los políticos no sirve, no ayudan, y que solo el populismo puede ofrecerles una salida.

Marta Aburto, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), considera que uno de los problemas de la sociedad actual es el individualismo, un mal que, a su juicio, tiene que cambiar. Para Aburto, el futuro puede no ser tan negativo como lo pintan pero para ello "hay que saber mirar a corto y largo plazo", algo que no suele ocurrir como demuestra la crisis climática.

Por su parte, María Goiricelaya, directora, dramaturga, actriz e investigadora teatral, explica que los profesionales de la Cultura están acostumbrados a encadenar crisis porque el suyo es un mundo frágil. También aspira a crear una sociedad mejor y propone afrontar con optimismo un tiempo preocupante.

A pesar de la situación actual, Miren Basaras, Braulio Gómez, Marta Aburto y María Goiricelaya encaran con fuerza este próximo otoño porque no queda otra salida que seguir viviendo.