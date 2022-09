Entrevistas PERIODISMO VIAJERO 'Vuelta al país de Elkano' de Ander Izagirre: "La vuelta al mundo sin salir de Euskal Herria" Publicado: 26/09/2022 19:57 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2022 19:57 (UTC+2) Quinientos años después de que la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano diera la primera vuelta al mundo, Ander Izagirre realiza su propio viaje, con salida y llegada en Getaria, para darle una vuelta geográfica, histórica y mental al país de los vascos. Escuchar la página Escuchar la página

En Vuelta al país de Elkano, la última publicación del periodista y escritor Ander Izagirre (Donostia, 1976), confluyen la crónica de viajes y la narración de aventuras, con la exposición histórica y el ensayo sutil. Izagirre cuestiona el mito del vasco irreductible, puro, encerrado en sus esencias: «Si hay que simplificarlos en una estampa, los vascos no fueron precisamente un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos».

A golpe de pedalada, el escritor donostiarra va encontrando historias asombrosas: las de hace quinientos años (navegantes, exploradores, esclavos, revolucionarios, emperadores, desterrados, balleneros, espíritus locales, dioses remotos) y las actuales (exploradoras, pescadores, mineras, inmigrantes, carpinteros, arqueólogas, cocineros, escultores, poetas, chocolateros). Sus relatos muestran los contrastes y las similitudes entre la sociedad vasca que participó en la primera vuelta al mundo y la actual.

"Entrevisté a un senegalés que vino en el año 90 a Ondarroa, uno de los primeros africanos que entró en la flota pesquera vasca". Al mismo tiempo que registraba la particular odisea de este arrantzale, Izagirre trabajaba en otra historia, la de una placa de mármol aparecida "en la Getaria de Lapurdi, en unas cetáreas -donde los romanos fabricaban la pasta de pescado-. En esa placa aparece el nombre de Cayo Julius Nigger, el Negro". Es la primera referencia, con nombre propio, de una persona dedicada a la industria del pescado en la costa vasca, y "era un esclavo liberado, probablemente africano", subraya Izagirre. "Hace 2000 años ya había esa mezcla de culturas que ha sido constante",

La 'Vuelta al país de Elkano' (Libros del K.O) nos desvela una historia de luces y sangres, un potaje de culturas y una pasión exploradora. "Yo he disfrutado mucho este libro: he estado paseando con la escritora Itxaro Borda por el barrio judío de Baiona y me ha contado la historia del chocolate, he estado con el salinero Edorta Loma, con el submarinista Xabier Armendariz, que sabe muchísimo sobre las creencias marítimas, los dioses y por qué las ermitas de la costa están donde están o por qué el Santuario de Itziar es tan grande..." Personas, todas ellas, que le han ayudado a ver y redescubrir el paisaje.