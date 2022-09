Distrito Euskadi INTERNACIONAL En Rusia "la guerra está en cada casa desde el 21 de septiembre” Publicado: 30/09/2022 19:49 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2022 19:49 (UTC+2) La periodista rusa Uliana Yapparova abandonó el país hace once años dejando allí a su hijo y a su pareja; un exmilitar que ha decidido esconderse para evitar ser reclutado y participar en una "guerra sin sentido". Escuchar la página Escuchar la página

"Mi pareja, que vio todo el horror de Chechenia, no quiere repetir ese infierno ni ser parte de esta guerra sin sentido", afirma la periodista rusa Uliana Yapparova, residente en Barcelona. Él es uno de tantos ciudadanos rusos que tratan de escapar del reclutamiento forzoso anunciado por Vladimir Putin, y que parece no estar limitándose a militares con experiencia. "No es una movilización parcial, están reclutando a cualquiera: desde personas de 60 años, a estudiantes, padres de familia y hombres sin experiencia militar". En el punto 7 de la declaración militar "se especifica el número de personas que hay que reclutar en cada región y mandar al frente".

Por otro lado, Yapparova define de "show para patriotas" la puesta en escena del presidente ruso proclamando la anexión a la Federación Rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. "Todos sabemos que ese referéndum es ilegal".