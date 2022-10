Entrevistas CULTURA Laura Mora: "En los 90, en Medellín, sentíamos que bandas como Kortatu y Negu Gorriak cantaban por nosotros" Publicado: 07/10/2022 19:36 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2022 19:36 (UTC+2) La directora de 'Los reyes del mundo', Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, asegura que el punk le salvó la vida. Llegó a ser, incluso, la vocalista "pésima" de una banda llamada 'La Zorra'. Unimos su voz a la de Fermín Muguruza y dejamos que la radio haga su magia. Escuchar la página Escuchar la página

Reconoce Laura Mora que todo lo que ha pasado con su película Los reyes del mundo ha sido "increíble" y "muy inesperado". Al ser una historia "que parte de un relato muy local, que tiene que ver con la restricción de tierras", la directora y guionista colombiana tenía dudas de si iba a ser o no entendida en Europa.

Ahora Mora se reconoce "ansiosa" por saber cómo van a responder sus compatriotas con la llegada de la película a salas de cine. Su lanzamiento viene a coincidir con un momento de cambio político y social en Colombia, en el que se abre "la posibilidad de un cambio de narrativa, de aceptar las responsabilidades que hemos tenido todos en un conflicto tan largo", a pesar de las "reticencias que aún persisten en un sector de la sociedad".

Con la perspectiva que le da el tiempo, Laura Mora constata que cada día de rodaje fue "realmente milagroso", toda una "odisea" que hoy define como el "momento más feliz de la vida". En lo personal, ha tenido que afrontar posteriormente situaciones "muy duras" que le llevaron a decir "no puedo más", en alguna que otra ocasión.

Laura Mora y el punk

"Siempre digo que el punk me salvó la vida. En los 90, en Medellín, se escuchó mucho punk y entre las bandas que nos representaban estaban Kortatu y Negu Gorriak. A veces no entendíamos nada, pero sentíamos que cantaban por nosotros. Crecimos con ese himno de resistencia que para mí ha sido vital", relata Mora.

Distrito Euskadi ha querido sorprender a la directora colombiana conectando con Fermín Muguruza, quien se encuentra en Galicia promocionando la película y el cómic Black is Beltza II: Ainhoa. El músico gipuzkoano recuerda que, cuando en 2017 se proyectó en Zinemaldia Matar a Jesús -la ópera prima de Laura Mora-, él quedó "impresionado". Reconoce que no pudo contener su alegría cuando José Luis Rebordinos le comunicó que "su amiga" iba a participar en la Sección Oficial de la 70ª edición del festival, "y ya cuando gana la Concha de Oro imaginaros... Me siento cuasi ganador con ella", dice Muguruza. "Tiene mucho tuyo, eso tenlo por seguro", le responde Mora.