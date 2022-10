De Tripas Corazón PSICOLOGÍA Sexo por complacer Publicado: 10/10/2022 19:14 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 19:14 (UTC+2) La psicóloga y sexóloga en Gurenduz, Ziortza Karranza, analiza el contenido de la última encuesta realizada por el Instituto de la Mujer con mujeres de 18 a 25 años. El 60% reconoce haber mantenido sexo con sus parejas por complacer a estas últimas. Escuchar la página Escuchar la página

Alrededor de 1500 mujeres, de entre 18 y 25 años, han respondido a las preguntas del Instituto de la Mujer sobre hábitos sexuales en parejas heterosexuales. Uno de esos datos apunta a que un porcentaje alto de las encuestadas, el 60%, reconoce haber mantenido relaciones sexuales con sus parejas a pesar de no tener ganas ni deseo en ese momento.

Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, cree que este comportamiento indica que hay cosas que no cambian, que hay mujeres que arrastran la idea de que tienen que satisfacer a sus parejas y mantener sexo aunque no les apetezca. Sin embargo, la psicóloga contextualiza esta cifra con otros porcentajes de este estudio que indican, por ejemplo, que el 70% de las consultadas rechaza que los hombres tengan más deseo que ellas. El 60%, además, no cree que los varones tengan que llevar la iniciativa en los encuentros sexuales.

La sexóloga considera que sería interesante consultar también a los hombres para saber si les ocurre lo mismo, si tienen sexo cuando no lo desean porque, explica, en una pareja es complicada la sincronización del deseo. A pesar de esto, recomienda generar situaciones y buscar encuentros en los que mantener vivo ese deseo.

Ziortza Karranza ha valorado otros aspectos del estudio como son la edad a la que las mujeres se inician en el sexo o si consideran que recibieron la educación sexual adecuada en el colegio.