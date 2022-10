Distrito Euskadi Ahorro energético ¿Qué hacemos para reducir la factura y ahorrar energía este invierno? Publicado: 13/10/2022 17:50 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2022 17:50 (UTC+2) El 'Plan de contingencia' para ahorro energético del gobierno de Sánchez, ayudará al 40% de los hogares del estado ¿Debemos invertir en renovables? ¿Qué sistema instalamos? Se lo preguntamos a tres profesionales del sector energético e inmobiliario: Maite Ruffo, Alfonso Pascual y Javier Montero Escuchar la página Escuchar la página

El invierno se acerca y muchos hogares se preguntan cómo y cuánto pagarán la factura de luz y gas de este año. Finalmente el 'Plan de contingencia' diseñado por el gobierno de Pedro Sánchez creará una nueva tarifa regulada, la Tarifa de Último Recurso, que reducirá a la mitad el gasto de hogares con calefacción central mediante una caldera centralizada de gas natural.

Esta medida ayudará a millón y medio de hogares, pero nos preguntamos qué más podemos, o debemos, hacer. Por ello hemos hablado con Maite Ruffo, directora del portal caloryfrio.com, con Alfonso Pascual instalador de Berotek, y con Javier Montero, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Alava.

Todos destacan que no hay medidas que sirvan para todos, "hay que ver si se trata de un piso, o de una casa, las medidas que tiene ese inmueble, si tiene o no terraza..." destaca Alfonso Pascual. Muchos de los cambios requieren de una inversión que la mayoría posterga hasta que no hay más remedio, pero "es hora de ponernos la txapela del medio ambiente, igual que en su día nos pusimos la txapela del comer sano" indica Maite Ruffo. Los administradores de fincas celebran la creación de una tarifa que permita reducir la factura de las calderas centralizadas, aunque, como indica Javier Montero, "a pesar de todo tendremos que reducir las horas de calefacción, y no será fácil ponernos de acuerdo" .