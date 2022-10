Entrevistas LITERATURA Lara Moreno: "Creo que 'La ciudad' está llena de mujeres sin rostro" Publicado: 14/10/2022 18:09 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2022 18:09 (UTC+2) La última novela de la escritora Lara Moreno nos permite asomarnos a la vida de tres mujeres marcadas por diferentes formas de maltrato. "Es un libro importante para mí, y a pesar de que sé que es duro, ojalá los lectores y lectoras lo disfruten". Escuchar la página Escuchar la página

En un edificio del barrio de La Latina, en el centro de Madrid, confluyen las vidas de tres mujeres. El pequeño piso interior de la cuarta planta es la casa de Oliva. Está atrapada en una peligrosa relación que ha transformado la pasión del inicio en una jaula. En el tercer piso, luminoso y exterior, pasa Damaris los días cuidando a los hijos de sus patrones. Cada noche regresa a su casa cruzando el río que divide social y económicamente la ciudad. Vino a España buscando un futuro mejor cuando un terremoto en Colombia truncó su vida. El mismo futuro que buscaba Horía, la mujer marroquí que llegó a Huelva para trabajar como temporera en los campos de fresas y ahora vive en la minúscula casa de la portería y limpia, en la sombra, las escaleras y el patio.

Oliva, Damaris y Horía son las tres protagonistas de La ciudad, la tercera novela de Lara Moreno (Sevilla, 1978). "Por desgracia no me he inventado nada", explica la autora. Confiesa que con el personaje que más se identifica y la historia en la que ha invertido más páginas es la de Oliva, quien sufre "el aislamiento propio de las relaciones de maltrato". Para perfilar personajes como el de Horía, sin embargo, ha tenido que documentarse. "Me asomo a la vida de las otras dos mujeres, en realidad, para mirarnos a nosotros mismos y ver también cómo funcionamos socialmente con estas relaciones laborales y tan duras que tenemos con las personas migrantes".

Las protagonistas de La ciudad (Lumen) representan, en definitiva, a víctimas de diferentes tipos de violencia estructural. "Sé que es duro, pero ojalá los lectores y lectoras lo disfruten; es un momento importante en mi vida literaria", apunta Moreno.