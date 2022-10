Entrevistas NOVEDAD EDITORIAL Juan Gómez-Jurado: "Solo cuando te enfrentas a tus lectores por primera vez, entiendes lo que has hecho" Publicado: 26/10/2022 19:19 (UTC+2) Última actualización: 26/10/2022 19:19 (UTC+2) La primera edición de 'Todo arde', la última novela del escritor y periodista madrileño, ha sido impresa en Estella. 275 000 ejemplares de "la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito", llamada a convertirse en bestseller. Escuchar la página Escuchar la página

Siempre ganan los mismos, es hora de cambiar las reglas.

Todo arde, el último thriller de Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977), es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo, incluso el miedo. Por eso son tan peligrosas. Aunque a medida que avancemos en la lectura seremos testigos de "cosas terribles", al mismo tiempo, nos convertiremos en cómplices de "una historia de amistad entre personas que no deberían llevarse bien en absoluto", explica el autor.



"El camino que yo llevo, desde hace muchos años, a donde me lleva es al manicomio. Es inevitable", vaticina Gómez-Jurado. En esta ocasión, "incorporar pequeños guiños de las tramas del universo Reina Roja" ha sido complejo, "pero no tanto como colocar de nuevo a estas tres mujeres en el centro de esta historia". La verdadera dificultad ha sido no dar pasos atrás, después del éxito incontestable de las tramas protagonizadas por Jon Gutiérrez y Antonia Scott.

Juan Gómez-Jurado se marcó el reto de escribir "una novela todavía mejor", aunque reconoce que "solo cuando te enfrentas a tus lectores por primera vez, entiendes de verdad lo que has hecho. Muchas veces los primeros lectores son los que te explican a ti el libro, por eso yo antes de hacer cualquier entrevista siempre me junto con unos cuantos".

Como novedad, Gómez-Jurado ha asistido, por primera vez, al nacimiento de uno de sus libros: desde el rollo de papel hasta la sobrecubierta. "Sentir cómo lo que tú has hecho, lo que estaba en tu cabeza, se convierte en esas toneladas y toneladas de papel, fue muy hermoso". Los 275 000 ejemplares de la primera edición han sido impresos en Estellaprint (Navarra). Para ello fueron necesarias "más de 180 toneladas de papel", nos explica Salvador Garín. Son datos "al alcance de poca gente". "En los últimos 5 o 6 años no ha habido un lanzamiento como este, por lo menos en nuestra empresa", asegura Garín.