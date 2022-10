Distrito Euskadi DERECHOS LGTBIQ+ Asmi Molina, activista intersex:"Me parecería genial que saliéramos del armario todas las personas intersex" Publicado: 26/10/2022 18:54 (UTC+2) Última actualización: 26/10/2022 18:54 (UTC+2) La asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco, Gehitu, concede a Molina su premio Gehitu de Plata, "por su indiscutible contribución en pro de los derechos de las personas con intersexualidades". Escuchar la página Escuchar la página

Se trata de un galardón que Gehitu otorga a personas o entidades que hayan destacado a la hora de trabajar en pro de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas del colectivo LGTBIQ+. Este 2022, Asmi Molina ha sido la persona agraciada con dicha distinción. Molina lleva años como activista para "naturalizar la diversidad". Ha señalado que "llevamos toda la vida en silencio", por lo que, ha solicitado que se agilicen y promuevan las reformas legales necesarias para dotar de derechos a las personas intersexuales, de las que, ha argumentado, lo son por "una cuestión biológica, de variación", y no por un asunto de género ni orientación sexual. Las personas intersexuales nacen con "variaciones en las características sexuales primarias o secundarias, genotípicas y/o fenotípicas, que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas y binarias de los cuerpos endosex".

Asmi Molina ha reivindicado su activismo para dar a conocer la intersexualidad, "algo que es biológicamente correcto". Ha estimado que en Euskadi podría haber "entre 11 mil y más de 30 mil personas intersex", por lo que ha puesto de manifiesto lo importante que son los referentes para todas ellas.

Sobre el recorrido vital que le ha tocado a Molina, ha argumentado que "ha llegado un momento en que yo me he dado cuenta de que tengo que ser yo. Y eso a mí me ha costado veintitantos años de terapia y la madurez que se me atribuye por la edad". Y ha dejado claro que "no es tan importante la mirada del otro como la propia".