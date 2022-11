Distrito Euskadi Ciudadanos afganos en Bilbao "Los talibanes no solo nos amenazaron a nosotros, sino a toda nuestra familia" Publicado: 03/11/2022 18:52 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2022 18:52 (UTC+1) La jueza Nazima Nezrabi y el traductor Asghar Yawar son solo dos ejemplos de los miles de afganos que tuvieron que salir de su país en agosto del 2021, cuando los talibanes volvieron al poder. Más de un año después, recuerdan emocionados cómo fue esa salida, y lo mucho que dejaron atrás Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La jueza Nazima Nezrabi y el traductor Asghar Yawar en Radio Euskadi 16:14 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

EL 15 de agosto del 2021, el regreso de los talibanes al poder hizo que miles de afganos se desplazaran al aeropuerto de Kabul, con la esperanza de subirse a un avión y huir. Hoy charlamos con dos de aquellas personas que pudieron salir y ahora residen en Bilbao: la jueza Nazima Nezrabi, que salió embarazada y dio a luz a su segundo hijo en Euskadi; y al traductor Asghar Yawar, que trabajó para el ejército español, y para el ministerio de exteriores de Afganistán.

Nazima recuerda que durante el primer gobierno talibán "durante 6 años no pude ir al colegio y estudie en casas particulares de profesoras". Por eso cuando llegó el primer presidente de la democracia en Afganistán, "tenía claro que quería ir a la universidad y estudiar derecho". Lo hizo y fue la primera mujer en llegar a la corte penal de Afganistán. Reconoce que antes de la vuelta de los talibanes, perdió a varios colegas en atentados terroristas, y ella misma se libró de un atentado porque ese día no hizo su ruta habitual. Recuerda entre lágrimas en día que salió de Kabul, y añade "tuve que salir de mi casa con burka para que no me reconocieran".

Asghar nos cuenta que cuando los talibanes llegaron a Kabul él se quedó sin futuro, "trabajé como traductor para el ejército español, por tanto me consideraban un traidor". También participó en las negociaciones de paz del gobierno afgano con los talibanes "hice varios informes, y mi nombre aparecía en muchos papeles".

Ambos lamentan que, debido a la guerra de Ucrania, el foco mediático no mire tanto a Afganistán, y añaden: "nosotros entendemos mejor que nadie a los ucranianos. Estar sin país, y empezar una vida nueva no es fácil. No sabemos cuando volveremos, igual que como los ucranianos no saben cuándo acabará esta guerra".