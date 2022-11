Paisajes Sonoros FINAL DE VIDA “Llevo un año yendo de la mano de la muerte” Publicado: 10/11/2022 19:12 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2022 19:12 (UTC+1) A Laura Martín Fernández, protagonista de esta edición de Paisajes Sonoros, le detectaron hace un año una metástasis sin posibilidad de tratamiento, lo que equivalía a reducir su horizonte vital. Hoy, nos sentamos y escuchamos su historia. Escuchar la página Escuchar la página

A Laura Martín Fernández le hubiese gustado vivir hasta los 100 años. Pero hace un año, su vida cambió para siempre cuando le comunicaron que le habían detectado una metástasis sin posibilidad de tratamiento. "El billete de vuelta", como lo llama ella, hizo que su horizonte vital se redujese a corto plazo. "Yo pedí desde el minuto uno que me hablasen con franqueza. Yo quería saber días, meses, semanas, que me quedasen. Lo quería saber todo", recuerda.

Sin solución, los profesionales sanitarios, a los que Laura está muy agradecida, le ofrecieron un tratamiento paliativo. Sin embargo, el cuerpo de Laura ya no aguanta más la medicación y ha tenido que suspender el tratamiento. "No solo me estoy muriendo físicamente, me estoy muriendo porque se me están quitando las ilusiones. Estoy muriendo en vida", nos reconoce.

Aun así, Laura afirma que "saca lo positivo a todo" y agradece todo el tiempo que ha tenido para despedirse de sus seres queridos. "Te vas a ir, pero tienes un año para hacer lo que quieres", subraya. Ha sido una experiencia en la que, reconocía Laura, también ha aprendido a valorar más las cosas y priorizar aquellas que verdaderamente le hacen feliz.

Una nueva entrega de Paisajes Sonoros en la que, como dice Laura, recordamos que "la vida es una y hay que vivirla. Vívela, no pierdas el tiempo en banalidades".