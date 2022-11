Entrevistas ENSAYO Leire Milikua: "La violencia simbólica existe; no se percibe como violencia y ahí está su arte y su poder" Publicado: 25/11/2022 18:25 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2022 19:56 (UTC+1) Arquitecta y especialista en agroecología e igualdad de género, Milikua centra su libro 'Lur gainean, itzal azpian' en la participación de las mujeres del sector agrario en los órganos de decisión. Escuchar la página Escuchar la página

Editado por Susa literatura, Lur gainean, itzal azpian pone en el centro del debate la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres que trabajan en el sector agrario. Así lo desarrolla la autora Leire Milikua en este trabajo, cuya intención es trasladar el estado actual de los procesos de participación de las mujeres en los foros donde se toman las decisiones que afectan al día a día de su actividad. "El eje principal del libro es la participación de las mujeres en los órganos de decisión", recalca Milikua, quien recoge estudios, datos y testimonios. Entre ellos, el de una mujer que recuerda, cómo hace 30 años, eran calificadas como "las primeras machotas". Una afirmación que, para la autora, evidencia que "no estaban bien vistas".

En relación a la violencia simbólica, de la que Milikua también se hace eco en su libro, recalca que "esa violencia existe en este sistema heteropatriarcal, que se sostiene con violencia, percibida o no". Sobre la recopilación de información y estadísticas para elaborar el libro, la autora de Lur gainean, itzal azpian señala que "no son todas las que figuran, pero tampoco figuran todas las que son". "Las estadísticas en este sector a mí me parecen incompletas; los datos no cuadran siempre con la realidad", concluye Leire Milikua.