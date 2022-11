Entrevistas 'ESTO NO SE DICE' Alejandro Palomas: "Hay que hablar para que niños y niñas abusados dejen de sentirse culpables” Publicado: 29/11/2022 20:23 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2022 20:23 (UTC+1) El escritor Alejandro Palomas nos presenta 'Esto no se dice', un libro desgarrador en el que relata las continuas agresiones sexuales que sufrió entre los 8 y los 9 años, por parte de un docente religioso del colegio La Salle de Premià, en Barcelona. Escuchar la página Escuchar la página

Hasta enero del 2022, Alejandro Palomas no había hablado públicamente de los abusos que sufrió siendo niño. Solo se lo dijo a su madre, y solo una vez, "un día que no podía más pensé que si no se lo contaba a ella, ya no podría seguir respirando".

El ganador del Premio Nadal (2018) por su novela 'Un amor', nos lo cuenta todo en 'Esto no se dice', el trabajo en el que nos habla de lo que sufrió en su infancia, y reconoce "escribo este libro porque quiero que sepas quién soy, quién fui y cómo he llegado a ser lo que soy, y creo que lo he conseguido"

Estamos ante un libro desgarrador, en el que relata las continuas agresiones sexuales que sufrió entre los 8 y los 9 años, por parte de un docente religioso del colegio La Salle de Premià, en Barcelona: el 'hermano L'. En ningún momento desvela su nombre, ni incluye nombres propios en su libro "porque quiero tratar con arquetipos, hay muchos hermanos L o Ñ, y siempre son hombres".

La literatua, los libros, fueron para él "la ventana por la que escapaba a realidades distintas a la mía, donde no había tanta oscuridad". Pasó muchos años sin hablar de lo que padeció, "pero llega un día en el que de repente se activa algo, y piensas que quizá traicionas a alguien al no contarlo, que quizá debiera hablar por quienes no lo harán nunca, porque hay muchos niños y niñas que se sienten culpables por haber sido abusados".