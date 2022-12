Entrevistas PSICOLOGIA Karmen Amezua: "No hay dos duelos iguales; cada uno tiene que seguir su propio ritmo y hay que respetarlo" Publicado: 12/12/2022 18:19 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2022 18:19 (UTC+1) Ponente en el ciclo ‘Hitz egin dezagun heriotzaz’, Amezua alaba la eficacia del 'Modelo de las cuatro dimensiones en duelo' para aprender a gestionar el dolor de la pérdida, subraya la importancia de erradicar mitos y demanda espacios donde las personas puedan hablar y compartir vivencias. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Karmen Amezua. Fuente: Distrito Euskadi 20:26 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

A Karmen Amezua, Anakotz Lasarte y Aitor Monje les une el dolor de perder a un ser querido. También el tener que haber aprendido a gestionarlo y seguir adelante. Un proceso difícil y rodeado aún de mitos. El decir que tiempo lo cura todo, que después de un año se deja de sufrir o que hay un proceso estándar de duelo que todos transitamos de igual forma son algunos de esas falsas creencias, nos dice Karmen Amezua. Ella perdió a su hijo la víspera de Nochevieja de 2017, al bajar del Gorbea. Una pérdida traumática, inesperada, que dejó coja, como ella cuenta, la mesa de cuatro patas que conformaba con su marido, su hijo Jon, su hija y su marido. Una mesa de tres patas a la que había que devolver el equilibrio.

Sus experiencias nutren el ciclo Hitz egin dezagun heriotzaz - Hablemos de la muerte. Un encuentro abierto para explicar, como subraya Amezua, que "no hay dos duelos iguales", porque "cada uno tiene que seguir su propio ritmo". Y un ritmo, reivindica, que "hay que respetar". Un encuentro también para eliminar la falsa creencia de que el duelo supone olvidar al ser querido y para entender que el dolor no desaparecerá del todo porque el objetivo es "erradicar el sufrimiento" y encontrar el equilibrio. Un espacio, añade, en el que también es puedan compartir vivencias. Formada en la metodología Modelo de las cuatro dimensiones en duelo, Amezua asegura en este sentido que "compartir las vivencias hace que sufras menos". "Compartir con otras madres que perdieron a sus hijos e hijas fue una de las cosas que más me ha ayudado con el duelo", afirma.