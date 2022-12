Entrevistas ESTUDIOS DE GENERO "Uno de los grandes problemas que tenemos es que los hombres nos tomamos muy en serio lo de ser hombres" Publicado: 13/12/2022 19:01 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2022 19:01 (UTC+1) El escritor y articulista Roy Galán explica cómo el feminismo puede ayudar a los hombres a eliminar el sentimiento de culpa, castigo y privilegio y evitar llegar a la edad adulta siendo unos desconocidos para sí mismos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El escritor y articulista Roy Galán. Fuente: Distrito Euskadi 18:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El escritor y articulista Roy Galán participa en la conferencia organizada por Emakunde Las políticas de igualdad dirigidas a hombres como herramienta para transformar las relaciones de poder y las desigualdades de género. Muestra Galán como ejemplo su propia historia personal, autodefiniéndose como "hombre fallido para la sociedad" y que intentó "camuflarse" en actividades y profesiones consideradas 'de hombre' hasta que descubrió que eso "era una construcción social". Los estudios de género le ayudaron en esa transición.

El feminismo, reconoce, le permitió, entre otros aspectos, despojar a su propia madre "de todo estigma". Leyendo a otras mujeres, asegura, pudo "reescribir" su propia historia. "Los hombres llegamos a la edad adulta siendo unos desconocidos para nosotros mismos", asegura. Esa "castración emocional" puede explicar, dice, que los hombres no pidan ayuda, que no sepan gestionar los sentimientos de culpa, castigo y privilegio, o que tengan una mayor tasa de suicidios. Incluso puede estar en la raíz de la violencia de género, apunta. Por eso no duda en hacer suya la frase la máxima de Bell Hooks "el feminismo es para todo el mundo".

Analizar la realidad con una perspectiva de género es la receta que recomienda Roy Galán para acabar con las desigualdades. "Desde los dos géneros, el masculino y el femenino", matiza. "Lo hermoso de esto es que si es construido, se puede tirar abajo esa estructura", asegura. "Hay una oportunidad de cambio", manifiesta. Convencido de que es puede cambiar y caminar hacia el equilibrio, tiene claro un punto de arranque: cuestionar el lugar de los hombres. "Uno de los grandes problemas es que los hombres nos tomamos muy en serio lo de ser hombres", afirma. Dejar de hacerlo; esa es la invitación de Roy Galán.